حصيلة ضحايا كورونا في العالم تلامس الـ100 ألف

بعد نحو 100 يوم من بدء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عنه من 100 ألف حالة.

وتظهر آخر بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس أن عدد ضحايا الوباء في العالم بلغ حتى اليوم الجمعة 97200 حالة وفاة.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات بـ18279 حالة، تليها الولايات المتحدة (16703) وإسبانيا (15843).

ومن المتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة إيطاليا وتتصدر "القائمة السوداء" قريبا، نظرا للوتائر المتصاعدة لانتشار الفيروس في أراضيها، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم إلى 466396 حالة، وذلك يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف حصيلة الإصابات في إسبانيا (157022) وإيطاليا (143626) اللتين تحتلان المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم.

وهناك دولتان أخريان فقط في العالم تجاوز عدد الإصابات المسجلة فيهما الـ100 ألف، وهما فرنسا (118790 إصابة و12228 وفاة) وألمانيا (118235 إصابة و2607 وفيات).

من جانبها، تمكنت الصين من السيطرة على الفيروس، حيث تعافى 77787 من أصل 82940 مصابا بكورونا، مع تسجيل 3340 وفاة.

وفي ما لا تزال دول العالم العربي بعيدة عن صدارة "القائمة السوداء"، تبرز السعودية باعتبارها الدولة الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات (3651 إصابة)، فيما عدد وفيات الجزائر (235 وفاة) لتكون الأولى عربيا بعدد الضحايا.

المصدر: RT