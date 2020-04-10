تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لرضع حديثي الولادة في تايلاند، وهم يرتدون الدروع الواقية عقب ولادتهم مباشرة لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأظهر موقع "sky" صورا لرضع في جناح الولادة في مستشفى "برارام 9" في العاصمة بانكوك، والدروع الواقية على وجوههم.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 33 حالة، والإصابات 2473.

Reuters

Reuters

Reuters

https://news.sky.com/

Тем временем в тайских роддомах врачи показали, как защищают новорожденных деток от коронавируса. Не успели появиться на свет, а уже в маске!



Источник: soha pic.twitter.com/uloG5lvBEZ — @kpru (@kpru) April 10, 2020

I hate the world!!!#babyshields😷



In Thailand: Face shields given to newborn babies to fend off coronavirus

https://t.co/OFNrn1zAPo via @nypost — Seren (@SerenityMuszing) April 10, 2020

المصدر: news.sky.com