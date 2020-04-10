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تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا

أخبار العالم

تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا
Reuters
تايلاند
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تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لرضع حديثي الولادة في تايلاند، وهم يرتدون الدروع الواقية عقب ولادتهم مباشرة لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأظهر موقع "sky" صورا لرضع في جناح الولادة في مستشفى "برارام 9" في العاصمة بانكوك، والدروع الواقية على وجوههم.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 33 حالة، والإصابات 2473.

تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا
Reuters

تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا
Reuters

تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا
Reuters

تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا
https://news.sky.com/

المصدر: news.sky.com

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