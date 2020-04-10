تايلاند.. دروع واقية تغطي وجوه الأطفال حديثي الولادة ضد كورونا
تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لرضع حديثي الولادة في تايلاند، وهم يرتدون الدروع الواقية عقب ولادتهم مباشرة لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وأظهر موقع "sky" صورا لرضع في جناح الولادة في مستشفى "برارام 9" في العاصمة بانكوك، والدروع الواقية على وجوههم.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 33 حالة، والإصابات 2473.
Тем временем в тайских роддомах врачи показали, как защищают новорожденных деток от коронавируса. Не успели появиться на свет, а уже в маске!— @kpru (@kpru) April 10, 2020
Источник: soha pic.twitter.com/uloG5lvBEZ
I hate the world!!!#babyshields😷— Seren (@SerenityMuszing) April 10, 2020
In Thailand: Face shields given to newborn babies to fend off coronavirus
https://t.co/OFNrn1zAPo via @nypost
المصدر: news.sky.com