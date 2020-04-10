"وحش هوليوود" هارڤي واينستين يتماثل للشفاء من كورونا وراء القضبان

أكد متحدث باسم المنتج السينمائي الأمريكي المسجون لمدة 23 عاما في قضايا اغتصاب وتحرش جنسي، هارڤي واينستين، أن الأخير شفي من فيروس كورونا في السجن.

وصرح المتحدث باسم واينستين، جودا إنجيلماير، أمس الخميس بأنه ليس هناك أي أعراض لدى المنتج المسجون حاليا، مضيفا أن واينستين خرج من الحجر الصحي الذي استمر 14 يوما في سجنه بنيويورك ويعد صحيحا بالكامل.

وفي 22 مارس، أعلن رئيس اتحاد ضباط السجون في الولايات المتحدة، مايكل باويرز، أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له واينستين جاءت إيجابية.

وامتنع فريق محامي المنتج المسجون المعروف بـ"وحش هوليوود" حينئذ عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء.

المصدر: وكالات