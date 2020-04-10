الادعاء على طالب كوري جنوبي احتال على إجراءات الحجر الصحي

قررت حكومة كوريا الجنوبية، رفع دعوى قضائية ضد طالب من مواطنيها، احتال على إجراءات الحجر الصحي رغم إصابته بكورونا عبر تناول دواء يخفض الحرارة عند وصوله إلى البلاد من أمريكا.

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وقال نائب وزير الصحة كيم كانغ-ليب في مؤتمر صحفي دوري اليوم، إن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأفعال التي تهدد سلامة الشعب وفقا لمبدأ عدم التسامح.

يذكر أن الطالب تناول دواء يخفض الحرارة لاجتياز إجراءات الحجر الصحي في مطار إنتشون الدولي عند وصوله إلى الوطن من الولايات المتحدة يوم 25 مارس الماضي، على الرغم من أن أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل السعال والبلغم وآلام العضلات ظهرت عليه منذ يوم 23 مارس.

وفي اليوم التالي، زار الطالب مركزا صحيا يقع بالقرب من منزله في مدينة بوسان وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال كيم إن الطالب كان ملزما بالخضوع لإجراءات الدخول الخاصة مثل تقديم الاستبيان حول الحالة الصحية والخضوع لاختبار التشخيص.

وأضاف أنه يُعتقد بأن الطالب أخفى عمدا ظهور أعراض الفيروس عليه عند ملء الاستبيان حول الحالة الصحية، لهذا السبب فإن مكتب الحجر الصحي بمطار إنتشون الدولي قرر رفع دعوى قضائية ضده.

المصدر: "وينهاب"