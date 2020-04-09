عدد ضحايا كورونا في فرنسا يتجاوز الـ12 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن ارتفاع حصية ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 12210 أشخاص، بعد تسجيل 1341 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات في دور رعاية المسنين قفز بنسبة 52% خلال اليومين الأخيرين.

كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا، بواقع 4799 إصابة ليبلغ العدد الإجمالي 117 ألفا و749 حالة.

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مع ذلك، أكدت الصحة الفرنسية انخفاض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في البلاد بواقع 82 حالة أو 1.1%، فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا في العناية المركزة حاليا 7066 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تحتل حاليا المركز الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

المصدر: رويترز