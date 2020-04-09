الصين تطلب من الأمريكيين عدم تسييس كورونا وربطه بها وتتمنى أن يهزموا الفيروس

أعربت الخارجية الصينية عن أملها في ألا يسيّس الأمريكيون انتشار وباء كورونا في العالم، وألا يربطوا ظاهرته بالصين، وتمنت للولايات المتحدة هزيمة هذا الفيروس عمّا قريب.

ونقلت بعض وسائل الإعلام الغربية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله، "إن الاتهامات لن تخلصهم من الفيروس... نأمل أن نرى انتصار الشعب الأمريكي على تفشي فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن بكين، تأمل أن "يرفض الأمريكيون محاولات بعض السياسيين لتسييس الوباء وإلقاء اللوم على الصين، وتحويل انتباه الرأي العام إلى الجوانب السياسية".

في وقت سابق، انتقد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو الصين مرارا في ما يتعلق بالفيروس المميت، حيث يرى ترامب وبومبيو ان بكين تأخرت في إبلاغ المجتمع الدولي بالخطر الحقيقي الذي يشكله COVID-19.

ووفقا لبعض التقارير، كان طبيب العيون الصيني لي ون ليانغ، البالغ من العمر 34 عاما، أول من دق ناقوس الخطر في الصين.

ففي ديسمبر 2019، حذر زملاءه عبر موقع الدردشة WeChat من ظهور سلالة جديدة من الفيروس وبفضل ذلك انتشر هذا الخبر بسرعة عبر الشبكات الاجتماعية.

في مطلع يناير الماضي، اعتقلت الشرطة في ووهان الطبيب المذكور بتهمة "نشر الشائعات" وأرغم على التوقيع على اعتراف بأنه انتهك القانون والنظام العام وفي فبراير توفي الطبيب بفيروس كورونا.

المصدر: إنترفاكس