كتاب جديد عن طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان: التقى الشيطان 60 ألف مرة

كشف كتاب جديد عن طارد الأرواح الشريرة الأكبر في الفاتيكان، الأب غابرييل أمورت، الذي توفي عام 2016 ، أنه التقى الشيطان 60 ألف مرة خلال 30 عاما.

ويتناول الكتاب الذي وضعه زميله القس مارسيلو ستانتسيوني تحت عنوان "الشيطان يخاف مني"، بالتفصيل الجلسات التي قام بها الأب غابرييل لطرد الأرواح الشريرة وعلامات الهوس من أجساد الرعية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في عرض تحليلي عن الكتاب، إن الأب غابرئيل، اصطدم ذات مرة مع الشيطان في صباح يوم من عام 1997 - عندما أحضر شاب إيطالي إلى مكتبه في روما.

وحسب الكتاب فإن الشاب المسكون بـ"الشيطان" كان يعرف لغته الأم فقط، لكن الروح التي بداخله كانت تتحدث الإنجليزية بطلاقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأب أمورت بدأ بدراسة طرد الأرواح الشريرة عام 1986، وفي عام 1990 أسس الرابطة الدولية للتعويذيين. وأنه كان في البداية يجري جلسات الطرد في معبد "السلالم المقدسة"، ثم انتقل إلى مقر الرابطة الرابطة الدولية للتعويذيين.

ويشير الكتاب إلى أن القس الراحل، اتسم بروح الفكاهة، وكانت مزحته المفضلة:" هل تعرف لماذا يهرب الشيطان عندما يراني؟ لأنني أبشع منه ".

المصدر: لينتا رو