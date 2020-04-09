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خامنئي يصحح أرقاما خاطئة

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خامنئي يصحح أرقاما خاطئة
Reuters AS/MOS
المرشد الإيراني علي خامنئي
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أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي تصحيحا لأرقام خاطئة ذكرها في كلمته اليوم بشأن أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العالم.

وكان خامنئي قال خلال كلمته إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ أكثر من مليون شخص، بينما أن عدد قتلى الحربين العالميتين الأولى والثانية تجاوز 10 ملايين قتيل.

وأضاف أن كورونا مشكلة كبرى، لكنها ليست بحجم مشكلات أخرى واجهها العالم سابقا.

وفي بيانه التوضيحي، أشار خامنئي إلى أن ما ذكره حول وفاة أكثر من مليون شخص في العالم بفيروس كورونا كان خاطئا، وأن أكثر من مليون شخص أصيبوا بالفيروس ولم يتوفوا بسببه، وأن من فقدوا حياتهم جراء إصابتهم بالفيروس أقل من ذلك بكثير.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم المليون و521 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 88 ألفا و565 حالة.

المصدر: RT

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