خبير: واشنطن تعمل لإنتاج سلاح مطلق

قال الخبير دميتري ليتوفكين، إن سبب مماطلة واشنطن في تمديد معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت 3)، قد يكمن في استمرار العمل هناك لإنتاج سلاح مطلق.

ووفقا للكاتب الصحفي المختص في شؤون التسلح والمعلق العسكري في وكالة "تاس" الروسية، قد تتمكن الولايات المتحدة من تصنيع مثل هذه الأسلحة قبل حلول عام 2027.

وقال ليتوفكين: "ومع حلول تلك اللحظة، يجب أن تكتسب القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية قدرات ومزايا قتالية جديدة. وربما لهذا السبب بالذات، تقوم واشنطن بالمماطلة والتسويف بخصوص المعاهدة الجديدة، وتحاول صنع سلاح مطلق خارج إطار أي التزامات".

في ديسمبر 2019، ذكر الأكاديمي الروسي أليكسي أرباتوف، رئيس مركز الأمن الدولي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الثالوث النووي لدى الولايات المتحدة، يبدو أعلى جودة مما هو عليه في روسيا. وفي سبتمبر من نفس العام، قال أرباتوف إن السيناريوهات الأكثر احتمالا لبدء حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا، هي رد فعل على إنذار كاذب أو تفاقم صراع محدود.

المصدر: لينتا رو