إسرائيل تستعين بالصين لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الحكومة وقعت صفقة بقيمة 90 مليون شيكل مع شركة BGI الصينية لشراء معدات تسمح لتل أبيب بإجراء ما لا يقل عن 10,000 اختبار لفيروس كورونا يوميا.

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وسيتم تركيب المعدات الجديدة في 6 مختبرات مختلفة على مدى الأسابيع المقبلة، وستجري الاختبارات إلى جانب منشآت الاختبار الحالية في إسرائيل.

وشركة BGI هي شركة عالمية في علم الجينوم مقرها في شنتشن، بالصين، ولديها عملاء في أكثر من 66 دولة، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

وأعلنت الشركة أن اختبارات BGI تستخدم على نطاق واسع في الصين، ويتم توزيعها على أكثر من 50 دولة ومنطقة أخرى. وتتوفر نتائج الاختبارات بعد ثلاث ساعات من إجرائها.

وتصل أجهزة الاختبار مصحوبة بإمدادات من الكواشف، والمواد المستخدمة في التحاليل الكيميائية المطلوبة للاختبار، التي نفدت من المختبرات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، مما حد من عدد الاختبارات التي يمكن إجراؤها.

ويوم الثلاثاء، كان عدد الاختبارات التي أجريت أقل من 2000، وفقا للقناة 12، وهو أقل بكثير من الأهداف الرسمية. ولم تنشر وزارة الصحة أرقام الاختبارات الرسمية.

وفي الأسبوع الماضي، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولي الدفاع بالحصول على أجهزة كافية لإجراء 30 ألف اختبار في اليوم. وقد سعى مسؤولو وزارة الصحة سابقا إلى إجراء ما يصل إلى 10,000 اختبار يوميا.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أصيب أكثر من 10000 شخص بالفيروس، بينهم 149 مريضا في حالة خطيرة، منهم 117 موصولون بأجهزة تنفس صناعي.

ودخل حظر وطني حيز التنفيذ يوم الثلاثاء قبل عيد الفصح. وكان الإغلاق الكامل ساري المفعول خلال الليلة الأولى من العيد يوم الأربعاء، لمنع انتشار الفيروس.

المصدر:"تايمز أوف إسرائيل"