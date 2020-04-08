الحكومة الأفغانية تعلن الإفراج عن 100 من سجناء "طالبان"

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 100 سجين ينتمون لـ "طالبان"، بعد يوم واحد من إعلان الحركة تعليق "المحادثات العقيمة" مع كابل.

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وقال الناطق باسم المجلس الأمني الأفغاني، جاويد فيصل، إن "100 سجين من حركة طالبان سيطلق سراحهم اليوم"، مضيفا أن "عملية السلام يجب أن تمضي قدما".

وكانت الحركة أعلنت، أمس الثلاثاء، سحب مفاوضيها من أفغانستان بعد ساعات من تعليق محادثات بشأن عملية تبادل الأسرى مع الحكومة الأفغانية، بسبب ما ترى الحركة أنه "تأخير متعمد في الإفراج عن الأسرى".

ويجري الطرفان، "طالبان" والحكومة الأفغانية، محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعيا لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 مارس الجاري.

ووقعت واشنطن اتفاقا مع "طالبان" أواخر شهر فبراير الماضي، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية (غير موقعة على الاتفاق) عن 5 آلاف سجين من طالبان، وأن تفرج الحركة بدورها عن ألف سجين من قوات الحكومة.

وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية بالتدريج من أفغانستان بحلول يوليو العام المقبل، شرط أن تبدأ "طالبان" بمحادثات مع كابل، وأن تعطي ضمانات أخرى.

المصدر: وكالات