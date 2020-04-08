إيران.. 121 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 4003

أعلنت زارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى 4003 حالات بعد وفاة 121 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 67286 إصابة في مختلف مناطق البلاد.

وقالت الوزارة إن 29812 من المصابين بفيروس كورونا شفيوا بشكل كامل، مضيفة أن 3956 شخصا في حالة صحية حرجة.

المصدر: RT