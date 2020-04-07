نتنياهو يخرج من الحجر الصحي غدا الأربعاء

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخرج من الحجر الصحي غدا الأربعاء.

وأشار مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى أن الفحص الجديد للكشف عن فيروس كورونا، والذي خضع له رئيس الوزراء، أثبت عدم إصابة نتنياهو بالفيروس.

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يذكر أن بنيامين نتنياهو تم وضعه تحت الحجر الصحي بعد تأكيد إصابة وزير الصحة في حكومته ياكوف ليتزمان بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأشار مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيتمكن من الخروج من الحجر الصحي بعد مرور أسبوعين من آخر اختلاط له بالوزير المصاب.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية