فرنسا: ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء كورونا بـ1417 حالة

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع غير مسبوق للحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بواقع 1417 حالة مؤكدة.

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وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 1417 حالة ووصلت إلى نقطة 10328 بعد أن كانت على مستوى 8911 مساء أمس الاثنين.

وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 597 حالة، ووصل إلى 7091 مقارنة مع 6494 أمس الاثنين.

وأضاف أن حصيلة الوفيات المسجلة منذ 1 مارس في دور المسنين في البلاد ازدادت بواقع 820 حالة، وبلغت 3237 بعد أن كانت عند نقطة 2417 الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر معدل لوتيرة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس والمسجلة في فرنسا منذ بدء التفشي.

كما أفاد سلمون بتسجيل 3777 إصابة جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي من 74390 إلى 78167 حالة.

وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة عالميا التي تجاوزت، بعد إيطاليا وyسبانيا والولايات المتحدة، حاجز 10 آلاف وفاة جراء الفيروس القاتل الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 81 ألف شخص في العالم.

المصدر: وكالات