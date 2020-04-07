بوتين: لم نصل حتى الآن إلى ذروة أزمة فيروس كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأزمة الناجمة عن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لم تصل حتى الآن إلى ذروتها.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقده اليوم الثلاثاء حول تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في روسيا: "لم يتم تجاوز ذروة الوباء حتى الآن. ومن بالغ الأهمية الآن تفادي الأخطاء التي ارتكبها الآخرون والتعلم منها واستخلاص الاستنتاجات اعتمادا على المجتمع الطبي والعلمي".

وشدد بوتين على أن الإجراءات التي يتم تخاذها يجب أن تكون متكافئة مع خطورة الوضع الناجم عن الجائحة، موضحا أن المهمة الأهم تتمثل في "ضمان أمن وصحة مواطني روسيا"، وأكد في هذا السياق ضرورة مراقبة مجريات الأحداث الخاصة بهذه الأزمة بأدق صورة ممكنة.

يتبع...