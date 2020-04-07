فيتنام تتبرع بـ 550 ألف كمامة لدول أوروبية لمساعدتها في مكافحة كورونا

قدمت فيتنام اليوم الثلاثاء، 550 ألف كمامة كتبرع لخمس دول أوروبية، لدعمها في التصدي لفيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 75 ألف شخص حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان، إن "الكمامات المصنوعة من نسيج مضاد للميكروبات جرى تسليمها إلى سفراء كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في العاصمة الفيتنامية هانوي".

وأضافت، أنها "تبرعت أيضا بكمامات وغيرها من المعدات الطبية لدول أخرى منها الصين وكمبوديا ولاوس".

وطلبت حكومة هانوي من منتجي الكمامات لديها زيادة إنتاجهم ليصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميا.

وسجلت فيتنام 245 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل حالات وفاة.



المصدر: "رويترز"