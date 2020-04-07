بعد 4 أيام من الانخفاض.. الإصابات بكورونا في ألمانيا تعاود الارتفاع مجددا!

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال آخر 24 ساعة بـ 3834 إصابة، ليصل إجمالي المصابين إلى 99225 شخصا.

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وكشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة عاودت الارتفاع مجددا بعد انخفاض استمر على مدى 4 أيام متتالية.

كما تم تسجيل زيادة في عدد الوفيات بـ173 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي 1607 وفيات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بشروط.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تخفيف هذه القيود في حال أثبتت الإحصاءات أن شخصا واحد يمكنه أن ينقل العدوى لشخص واحد فقط.

وتطالب الوثيقة بتطوير نظام مراقبة حدود الدول الأوروبية والحدود المفتوحة في منطقة شنغن، بهدف مكافحة انتقال فيروس كورونا المستجد إلى ألمانيا.

المصدر: رويترز