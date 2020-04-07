ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى نحو 75 ألفا وأوروبا والولايات المتحدة الأكثر تضررا

أظهرت أخر الأرقام والاحصاءات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم أجمع إلى نحو 75 ألف حالة، فيما بلغ عدد المصابين مليون و348 ألف شخص.

ووفقا لآخر بيانات "جامعة جونز هوبكينز" الأمريكية، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد تم تسجيل أكثر من 368 ألف إصابة هناك حتى الآن، وهو ما يمثل حوالي ربع إجمال الإصابات في العالم.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، تليها إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا حيث ارتفع عدد المصابين فيها بالفيروس إلى نحو 100 ألف.

وفي إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا تجاوز عدد الوفيات فيها حتى الآن 16500 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة في العالم، تليها إسبانيا حيث تم تسجيل أكثر من 13300 حالة وفاة، وفي المرتبة الثالثة تأتي الولايات المتحدة حيث اقترب عدد الوفيات من 11000 حالة وفاة حتى الآن، وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بأكثر من 8900 حالة وفاة، ثم بريطانيا حيث توفي حتى الآن نحو 5400 شخص.

وبحسب أعداد الإصابات والوفيات فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المذكورة تمثل أكثر الدول تضررا جراء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT + جامعة جونز هوبكينز