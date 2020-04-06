نائب إيراني يقدم رواية مختلفة عن الرواية الرسمية لطهران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

قدم حسن نوروزي عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، رواية مختلفة تماما عن الرواية الرسمية لطهران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي.

وقال حسن نوروزي إن الدفاعات الجوية قامت بواجبها في إسقاط الطائرة وإنه لم يعتقل أي شخص على علاقة بالحادثة.

وصرح نوروزي في مقابلة مع صحيفة "همدلي" المحلية، بأن رحلة الطائرة الأوكرانية كانت مثيرة للشبهات، وأنها خرجت عن سيطرة برج المراقبة والمراكز الإيرانية ذات الصلة، في مطار الإمام الخميني بعد إقلاعها.

وطرح نوروزي احتمالية أن تكون الطائرة الأوكرانية خصعت لسيطرة الولايات المتحدة، مضيفا أنها غيرت مسارها الأصلي وكانت تتجه نحو طهران بدلا من أوكرانيا.

وأفاد النائب المحافظ بأن شكل حركة الطائرة كان مثيرا للشك إلى حد بعيد، وأنها بعد إقلاعها من المطار كان ينبغي أن تحلق على ارتفاع 32000 قدم إلا أنها حلقت على ارتفاع 8000 قدم، لذا يبدو أنها خرجت عن سيطرتنا.

وتابع قائلا: "كان ينبغي لها أن تسير نحو الغرب لكنها غيرت مسارها نحو الشمال، وفي الواقع فقد غيرت زاوية مسارها الرئيسي، وتابعت طريقها على ارتفاع منخفص".

حسن نوروزی،نماینده مجلس:از آنجا که کنترل (هواپیمای اوکراینی) از دسترس ماخارج شده بود و توسط کشورهای دیگر درحال هدایت بود،لذا نیروهای نظامی ماوظیفه خود (شلیک موشک) را به خوبی انجام دادند.در این زمینه مواخذه و بازداشتی وجود نخواهد داشت./روزنامه همدلی

🤐از کنترل ما خارج شده بوده pic.twitter.com/yj0O6kOfm9 — Dr.ghodraty (@ghodraty_m) April 5, 2020

ونفى نوروزي اعتقال أي شخص على علاقة بإسقاط الطائرة، وذلك على الرغم من أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية في الخامس والعشرين من يناير، أكد اعتقال الشخص الذي أطلق النار على الطائرة.

وأوضح النائب أن "الطائرة كان ينبغي لها زيادة ارتفاعها عن سطح البحر إلا أنها كانت على ارتفاع منخفض، لذا لن نلوم أو نعتقل أحدا".

وأشار العضو البارز في اللجنة القضائية البرلمانية التي كانت على صلة وثيقة بالتحقيقات بشأن الحادثة إلى أن "الطائرة الأوكرانية كانت في إسرائيل قبل أن تأتي إلى طهران"، مضيفا أنه من المحتمل أن تكون قد "تعرضت لعمل تخريبي في إسرائيل".

وتابع نوروزي "تم في إسرائيل وضع خطة عمل خاصة بالطائرة الأوكرانية، ولذا فإن قواتنا العسكرية برأيي قامت بواجبها على أكمل وجه عبر إسقاطها".

وذكر نوروزي في تصريحاته أنه "بناء على خروج الطائرة الأوكرانية عن سيطرتنا وتوجيهها من قبل دولة أخرى، فإن مضاداتنا الدفاعية قامت بعمل صائب، على الرغم من أننا فقدنا ضحايا في هذه الحادثة".

وردا على تصريحات نوروزي المثيرة للجدل، قالت المؤسسة القضائية التابعة للقوات المسلحة إنها ستقدم دعوى قضائية ضده واصفة تصريحاته بأنها تعارض الواقع وتعكس وجهة نظره الخاصة.

وقال رئيس المؤسسة القضائية شكر الله بهرامي، إنه تم فتح تحقيق موسع في قضية إسقاط الطائرة عقب الحادثة وتم استدعاء عدد كبير ممن هم على صلة بالملف وأنه لا يزال شخص يقبع في السجن على خلفية إسقاطها.

وأضاف بهرامي أن المؤسسة القضائية في القوات المسلحة سترفع قضية ضد النائب بتهمة نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام.

RT

المصدر: وسائل إعلام إيرانية