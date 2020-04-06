وفيات كورونا في نيو جيرسي الأمريكية تتجاوز 1000 حالة والسلطات تتحدث عن تراجع

أفادت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ولاية نيو جيرسي تجاوزت نقطة 1000 حالة.

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وقالت هيئة الصحة في الولاية إنه تم اليوم تسجيل عشرات الوفيات الجديدة بالمرض، مشيرة إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين بلغت نقطة 1003 حالات.

وذكرت أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع بنحو 3500 حالة جديدة ووصل إلى نقطة 41090 مصابا.

في غضون ذلك، أعلنت حاكمة نيو جيرسي، فيل ميورفي، رصد تراجع في وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولاية، مشيرا إلى أن منحنى الحالات المسجلة بدأت بالاستقرار.

وتعتبر نيو جيرسي واحدة من مجموعة الولايات الأمريكية التي أعلنها الرئيس، دونالد ترامب، مناطق كوارث كبرى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 350 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية