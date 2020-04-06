ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا وسط آمل بوصولها للذروة

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية ، اليوم الاثنين، أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ599 حالة.

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وقال عمدة نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن حصيلة المتوفين بالفيروس في أراضي الولايات ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 599 حالة، ووصلت إلى نقطة 4758 بعد أن كانت على مستوى 4159 أمس الأحد، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 594 حالة.

وأفاد كوومو بأن العدد العام للإصابات المسجلة في الولاية ازداد بواقع 8658 حالة، وبلغ 130689 مقارنة مع 122031 الأحد.

وأشار عمدة نيويورك إلى أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الولايات دخلت مرحلة الذروة فيما يخص وتيرة انتشار الوباء، أو تقترب منها، مبينا أن ثمة توقعات تقول إن أعداد الإصابات والفيات الجديدة تستقر تدريجيا وقد تتراجع قريبا.

وأوضح كوومو أن "هذه التنبؤات تبعث على الأمل لكنها لا تعتبر محددة بدقة"، وتابع: "إذا وصلنا في الحقيقة مرحلة الاستقرار، بذلك قد يعني أن إجراءات التباعد الاجتماعي فعالة، وعلينا ضمان عملها لاحقا".

وشدد مع ذلك على أن نظام الصحة بعمل اليوم بأقصى قدراته، وذكر أنه قرر مضاعفة الغرامة المفروضة مخالفي تعليمات السلطات لتصل إلى 1000 دولار.

المصدر: وكالات