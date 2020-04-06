كمامات للملتحين في إسرائيل

أفاد مسؤول حكومي بأن الإسرائيليين الذين يطلقون لحاهم لاعتبارات دينية سيحصلون على كمامات طبية مفصلة لهم خصيصا، لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا بدلا من مطالبتهم بحلق لحاهم.

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وقال نائب المدير العام بوزارة الصحة الإسرائيلية، إيتامار جروتو، إن الكمامات ستفصل بحيث تراعي اللحى، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية ستصدر "تصريحا صناعيا لإنتاج الكمامات، وهو ما يعني أنه خلال أيام ستكون هناك كمامات بأحجام مختلفة ... فأصحاب اللحى سيكون بإمكانهم إيجاد المقاس المناسب".

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، طلبت السلطات من الناس تغطية الفم والأنف في الأماكن العامة، غير أن العديد من رجال الدين اليهودي والإسلامي وبعض رجال الدين المسيحي يطلقون لحاهم لأسباب دينية، ما أثار التساؤلات عن كيفية التعامل مع شعر الوجه فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن عدد الإصابات وصل إلى 8611 والوفيات إلى 51، وذلك بزيادة 231 إصابة ووفاتين عن أمس الأحد.

المصدر: وكالات