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مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا

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مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا
Reuters
أكياس الجثث في أروقة مستشفى بروكلي بنيويورك
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نشرت مجموعة من الصور المؤلمة التي تصور الرعب الحقيقي من ارتفاع عدد الموتى في نيوروك، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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وتظهر الصور أكياس الجثث ذات اللون البرتقالي في أروقة أحد مستشفيات بروكلين، حيث تم التقاطها داخل مركز ويكوف هايتس الطبي في بوشويك، أين توفي العديد من المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وأعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية عن تسجيل نحو 600 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصبحت نيويورك أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة، وتعود إليها نحو ثلث الإصابات وأكثر من 40% من جميع الوفيات المسجلة في البلاد بسبب كورونا.

وفي الإجمال سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين 337072 إصابة و9633 وفاة.

مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا
مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا
مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا
مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا
مشهد مؤلم.. صور متداولة لأكياس جثث ضحايا كورونا في بؤرة الوباء بأمريكا

المصدر: وكالات

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