كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 1200 وفاة في يوم واحد وترامب يقول: "سيموت كثيرون"

سجلت جامعة جونز هوبكنز أكثر من 1200 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى الاثنين 00:30 ت غ، وقال رئيسها "سيكون الأسبوع الأصعب" و"سيموت كثيرون".

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وفي الإجمال سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم 337072 إصابة و9633 وفاة، حسب الجامعة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنّ بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروّعة فعلا" مع "أرقام سيّئة جدًا" لناحية عدد الضحايا. وقال: "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح" و"سيموت كثيرون".

وقال ترامب في الموجز اليومي لخلية الأزمة إنه وافق على اعتماد إعلان الطوارئ في 50 ولاية أمريكية من الـ 52 ولاية في البلاد، لمواجهة كورونا. وأضاف أن تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية كان مفاجئا وغير متوقعا.

وخلافا للولايات المتحدة، سجلت الصين في هذه الأثناء، حالة وفاة واحدة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم الأحد الخامس من أبريل.

المصدر: "أ ف ب"