مصدر بريطاني: جونسون لا يزال في المستشفى

أفاد مصدر حكومي بريطاني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون لا يزال في المستشفى بعد دخوله إليها أمس الأحد، مع استمرار ظهور أعراض مرض كورونا عليه.

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ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن "رئيس الوزراء لا يزال في المستشفى وأمضى الليل في المستشفى".

ونُقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد بعد أن خضع لعزل منزلي منذ تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطبائه أنه بحاجة إلى اختبارات إضافية داخل المستشفى.

وأكد مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت أن جونسون لا يزال يتولى مسؤولية الحكومة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مقرب من إدارة السلطات الصحية في إنجلترا، أن جونسون "نقل إلى المستشفى بصورة عاجلة حيث سيتم ربطه بجهاز تنفس صناعي"، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من لندن يؤكد هذا التقرير.

المصدر: رويترز