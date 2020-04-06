ترامب: تراجع عدد حالات الوفيات في نيويورك جراء كورونا "علامة طيبة"

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله يوم الأحد في أن ترى الولايات المتحدة استقرارا في أزمة فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي في إشارة لتراجع عدد الوفيات في ولاية نيويورك "ربما تكون هذه علامة طيبة". وأضاف ترامب: "بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق".

يذكر أن نيويورك سجلت يوم الأحد لأول مرة منذ أسبوع تراجعا في عدد الوفيات وسجلت نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 إصابة.

وكان جراح الولايات المتحدة العام، جيروم آدامز، حذر في وقت سابق من يوم الأحد، من أن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أدامز في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "على الجميع أن يتوقع أسبوع أحزان.. هذا الأسبوع هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، سيكون أسوأ من هجمات 11 سبتمبر 2001 أو بيرل هاربر".

وتؤكد إدارة ترامب أيضا أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعديد من الولايات.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 300 ألف إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 9000 شخص.

يتبع..