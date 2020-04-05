ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8430 والوفيات إلى 49 حالة.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي وجود 139 حالة خطيرة من بين مجمل الإصابات.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 546 حالة.

من جانب آخر، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعامل السلطات مع المتدينين (الحريديم) والتحريض ضدهم.

وقال نتنياهو إن فيروس كورونا لا يفرق بين متدين وعلماني، وبين العرب واليهود، مؤكدا أن الحرب على الجميع ويجب الانتصار عليها معا.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، عن عملية إجلاء لآلاف السكان من مدينة بني باراك اليهودية، قرب تل أبيب، التي يسكنها متدينون (حريديم)، بعد أن شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية