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تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة

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تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة
Reuters Murad Sezer
اسطنبول
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سجلت تركيا عن أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الأحد عبر "تويتر"، بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3135 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27069 شخصا بعد أن كان المؤشر عند مستوى 23934 أمس السبت.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، و3013 السبت.

من جهة أخرى، أفاد قوجة برصد 73 وفاة مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، بينما تم تسجيل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات يوم الخميس الماضي بواقع 79 حالة، ووصل العدد العام للمتوفين بالمرض حتى اليوم الأحد إلى نقطة 574.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الصحة التركي عن ارتفاع عدد المتعافين من المرض في البلاد بواقع 256 حالة في اليوم الماضي، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1042.

المصدر: RT

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