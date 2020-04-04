تركيا تسجل 3013 إصابة و76 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت السلطات التركية عن تسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.

أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت عبر "تويتر"، بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3013 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 20934 شخصا بعد أن كان المؤشر على مستوى 20921 أمس الجمعة.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786.

من جهة أخرى، أفاد قوجة برصد 76 وفاة مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، بينما تم تسجيل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات يوم الخميس بواقع 79 حالة، ووصل العدد العام للمتوفين بالمرض حتى اليوم السبت إلى نقطة 501.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الصحة التركي عن ارتفاع غير مسبوق لعدد المتعافين من المرض في البلاد بواقع 302 حالة في اليوم الماضي، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 786 حالة شفاء.

المصدر: RT