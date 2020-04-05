كورونا في إسرائيل.. قيادي عسكري بارز آخر يدخل الحجر الصحي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قياديا آخر من أرفع مستوى فيه، دخل اليوم الأحد الحجر الصحي ضمن إجراءات وقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الجيش في بيان له أن قائد القيادة المركزية اللواء نداف بادان، اضطر لإخضاع نفسه للحجر في مكتبه، بعد أن اكتشف أنه تفاعل مؤخرا بمدني تم تخشيص إصابته بالفيروس لاحقا.

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وأوضح الجيش أن بادان "في حالة جيدة وسيواصل تأدية مهامه من مكتبه".

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة حجر قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي زار عقب خروجه من العزلة مدينة بني براك، أحد أكبر بؤر كورونا في البلاد، والتقى قادة القوات المنتشرة هناك مؤخرا.

وسجلت في إسرائيل حتى الآن 47 وفاة و8018 إصابة بـ "كوفيد-19".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل