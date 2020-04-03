تل أبيب تستنجد بالجيش لعزل مدينة إسرائيلية بسبب انتشار فيروس كورونا (فيديو)

قالت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة، إنها فرضت السيطرة التامة على مدينة بني براك، وذلك بعد تمرد من قبل المتشددين الذين رفضوا الانصياع للأوامر، معتبرين أن الحكومة وضعتهم في سجن.

נמצא עכשיו בכניסה לבני ברק.

חלוקת חלות טריות וחמות ממאפית "הצבי" לשוטרי ושוטרות מג"ב.

"אחלה אנשים יש כאן", אומר לי אחד המגבניקים. pic.twitter.com/F0M8k93QBI — בני רבינוביץ (@benirabin) April 3, 2020

בני ברק: עימותים בקריית ויזניץ בין תושבים לבית מתפללים מהפלג הירושלמי שקיימו מניין בגינה הציבורית. משטרה במקום. קרדיט לא ידוע. pic.twitter.com/zbCcbPNXbH — שלמה (@2WN9crP96NBG07T) April 2, 2020

وأكدت الشرطة أنها أغلقت المدينة بالمتاريس وقررت منع الدخول والخروج منها بشكل تام، إلا للحالات الاستثنائية.

وفي نفس السياق، استنجدت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، بالجيش لمساعدة الشرطة في عملية عزل تام لمدينة بني باراك بسبب تفشي كورنا بشكل واسع، معلنة أن الجيش سيساعد السكان على التأقلم مع الوضع الراهن بتقديم المعونة لهم.

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ونشرت الشرطة في إسرائيل، صباح اليوم، أكثر من 1000 عنصر في أنحاء مدينة بني براك، ووضعت عشرات الحواجز على مشارف المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لأنظمة جديدة أقرتها الحكومة الليلة الماضية، وتمنح السلطات المختصة صلاحية منع الدخول والخروج من منطقة معينة في حال انتشار فيروس كورونا.

وتحلق الشرطة بواسطة مروحيات في سماء المدينة للقيام بالمراقبة لضمان الالتزام بهذه الأنظمة، وترجح السلطات الصحية أن يكون عشرات الآلاف من سكان المدينة قد أصيبوا بالفيروس.

كما أجلت قيادة الجبهة الداخلية نحو 4500 مسن من المدينة إلى فنادق خاصة تم إعدادها في إطار الإجراءات لحصر المرض.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 7030 حالة إصابة بالفيروس منذ انتشاره، توفى منها 38 شخصا.

المصدر: وكالات