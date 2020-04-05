آخر مستجدات تفشي كورونا في جنوب شرق آسيا

سجلت دول جنوب شرق آسيا إجمالا خلال الساعات الـ24 الماضية ما لا يقل عن 22 وفاة، وأكثر من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في المنطقة من حيث عدد الضحايا، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، اليوم الأحد عن تسجيل سبع وفيات و181 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2273، فيما بلغت حصيلة الضحايا 198 شخصا.

وفي ماليزيا، بلغ عدد الإصابات بكورونا 3662 (أي أكبر حصيلة في المنطقة) بتسجيل 179 حالة جديدة، بالإضافة إلى أربع وفيات جديدة ارتفعت بها حصيلة الضحايا إلى 61 شخصا.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة عن قفزة قياسية في حصيلة الإصابات بكورونا، إذ سجلت في البلاد 120 حالة جديدة، وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 1309، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى ست وفيات.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة ثماني وفيات و152 إصابة جديدة، ووصل إجمالي عدد الإصابات والوفيات في البلاد بذلك إلى 3246 إصابة و152 وفاة.

وفي تايلاند، ارتفع عدد الإصابات بكورونا بـ102 حالة جديدة منذ أمس إلى 2169، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 23 شخصا بتسجيل ثلاث وفيات جديدة.

المصدر: وكالات