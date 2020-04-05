ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 3603 أشخاص بعد تسجيل 151 حالة وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 2483 إصابة و151 حالة وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن إجمالي الإصابات بالوباء في إيران بلغت 58226 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3603.

وأكد البيان على ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 22011 شخصا، بينما تم إجراء نحو 19 ألف فحص للمرض في جميع أنحاء البلاد حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 4075 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

المصدر: رويترز