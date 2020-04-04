ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت ألمانيا أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في انخفاض طفيف عن يوم الجمعة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الصادرة يوم السبت.

وانخفض المعدل اليومي للإصابات الجديدة، مقارنة بـ6174 إصابة سجلتها البلاد في اليوم السابق، وقد يكون هذا إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين في اليوم الواحد، لكن الحكومة حذرت من أنه سيكون من السابق لأوانه جدا تحديد مسار التفشي.

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وتظهر إحصاءات المعهد أن لدى ألمانيا الآن 85778 حالة إصابة ارتفاعا من 79696 إصابة سجلت يوم الجمعة، ووثقت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1158 ارتفاعا من 1017 يوم الجمعة.

وقال رئيس المعهد لوثار فيلر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن معدل الإصابات الجديدة أصبح تحت السيطرة بفضل إجراءات أشمل لوقف تجمعات الناس في الأماكن العامة وفي العمل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قيود كورونا قد تمتد لما بعد عيد القيامة لكن عدد حالات الإصابة الجديدة يعطي دافعا "لأمل مشوب بحذر شديد".

وأضافت: "الزيادة في الحالات الجديدة المؤكدة تسير بشكل أبطأ قليلا عما كانت عليه قبل بضعة أيام.. لكن بالتأكيد من السابق لأوانه تحديد الاتجاه، وبالتالي من السابق لأوانه أيضا تخفيف بعض القواعد الصارمة التي وضعناها لأنفسنا".

واتفقت ولايات ألمانيا، وعددها 16، مع الحكومة على إبقاء القيود على التنقلات حتى 19 أبريل.

المصدر: رويترز