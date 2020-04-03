البنتاغون يرسل فريقا جنائزيا إلى نيويورك وسط زيادة حصيلة الوفيات بسبب كورونا

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية إلى مدينة نيويورك، 42 عسكريا من وحدة الشؤون الجنائزية التابعة للوزارة، تلبية لطلب أجهزة الطوارئ الفدرالية، حسبما أفادت شبكة CNN التلفزيونية.

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ونقلت الشبكة عن متحدث باسم البنتاغون، قوله يوم الجمعة، إن القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية تجاوبت، بتوجيه من وزير الدفاع، مع طلب مساعدة وجهته السلطات المدنية الفدرالية.

وأشار المتحدث، في بيان، إلى أن خبراء وحدة الشؤون الجنائزية، الذين تم نقلهم من ولاية فرجينيا إلى ولاية نيوجيرسي، سيساعدون مدينة نيويورك فيما يتعلق بالتعامل اللائق مع جثامين المتوفين في فترة انتشار جائحة كورونا.

وكانت CNN أفادت، يوم الخميس، بأن وزارة الدفاع تعمل على تنفيذ طلب الوكالة الفدرالية للطوارئ إعداد 100 ألف كيس لنقل الجثث.

ولم تستبعد منسقة البيت الأبيض لجهود مكافحة فيروس كورونا، ديبورا بيركس، الثلاثاء الماضي، أن يودي وباء "كوفيد-19" بحياة ما بين 100 ألف و200 ألف شخص.

ووفقا لبيانات معهد جونز هوبكنز، فقد تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 266 ألف حالة، بينما تعدى عدد الوفيات 6.9 ألف شخص.

المصدر: تاس