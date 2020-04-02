حاكم نيويورك: 433 وفاة بسبب كورونا في الولاية منذ يوم الأربعاء

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الخميس، أن 433 مصابا بفيروس كورونا المستجد توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشار كومو إلى أن إجمالي عدد الوفيات في ولايته جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 2372 حالة.

وبحسب الحاكم، فقد بلغت حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد-19" في الولاية 92381 حالة، أما عدد الإصابات التي تم كشفها في مدينة نيويورك وحدها فقد بلغ 51809 حالة، بينها 4370 جرى كشفها منذ الأربعاء.

المصدر: نوفوستي