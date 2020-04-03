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وزير الصحة الروسي: انتشار كورونا في البلاد يتطور حسب سيناريو إيجابي

بكين تكشف عن حالات إصابة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب لديها

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بكين تكشف عن حالات إصابة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب لديها
Reuters
أرشيف
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دعت الخارجية الصينية الدبلوماسيين الأجانب إلى عدم السفر إلى بكين في ظل الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

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وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين بعدما حظر البلد مؤقتا دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا هناك مجددا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الوزارة على علم باكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس بين الدبلوماسيين الأجانب في الصين.

المصدر: وكالات

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