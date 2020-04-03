مساعدات روسية لصربيا لمحاربة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستبدأ اليوم الجمعة، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، بتقديم مساعدات إلى صربيا لدعمها في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت الوزارة في بيان لها تشكيل مجموعة جوية خاصة بدعم صربيا في محاربة كورونا، ستشرع في نقل المساعدات إلى هذا البلد اعتبارا من اليوم.

وأوضحت أن 8 فرق طبية مزودة بأجهزة متطورة ومجموعة من خبراء الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية مستعدة للتوجه إلى صربيا.

وذكرت الوزارة أنها سترسل إلى صربيا إجمالا 87 عسكريا، بمن فيهم أطباء وخبراء في مجال الأمراض المعدية بمعدات خاصة و16 آلية، وذلك من خلال 11 رحلة جوية.

وتم الاتفاق على تقديم هذه المساعدات خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس الخميس الرئيس بوتين مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وسجلت في صربيا حتى الآن 1171 إصابة، و31 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي