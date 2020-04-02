تركيا تعلن عن 14 مشروعا لتطوير لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أن بلاده تعمل على عدد من المشاريع الخاصة بتطوير لقاحات وأدوية لمعالجة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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وقال ورانك، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي لتطوير اللقاحات والأدوية، المنعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلفة، من قبل "منصة تركيا COVID-19"، إن أطرافا عدة في البلاد تعمل حاليا على 7 مشروعات لتكوين لقاحات محتملة ضد الفيروس، و7 أخرى خاصة بتطوير أدوية لمعالجة المصابين بالمرض.

وذكر ورانك: "لدينا كفاءات مهمة في اللقاحات والأدوية، وقمنا بتحديد مناهج مبتكرة يمكننا من خلالها الحصول على نتائج سريعة".

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي على ضرورة العمل بطريقة تشجع الابتكارات في تطوير اللقاحات والأدوية.

وبين ورانك أن الدولة تدعم المبادرات الرامية لإيجاد علاج من "COVID-19"، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص أيضا في المبادرات.

ولفت أن مركز الأبحاث التركي "توبيتاك مرمرة" سيحاول تلبية ما يحتاج إليه الباحثون والأكاديميون.

وأضاف: "فيروس كورونا يهدد العالم برمته، ويمثل مشكلة كبيرة يمكن لجميع العلماء في بلدنا والعالم التغلب عليها من خلال العمل معا".

وحتى مساء اليوم الخميس سجلت في تركيا 18135 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 356 حالة وفاة، وسط تسارع ملموس لوتيرة تفشي الوباء.

المصدر: الأناضول + وكالات