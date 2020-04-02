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تركيا.. تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ الأربعاء

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تركيا.. تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ الأربعاء
Reuters Cagla Durak
وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في تركيا جراء مرض "كوفيد-19"إلى 356 حالة.

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ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن الوزير أن 82% من المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تفوق أعمارهم 60 سنة.

كما أكد قوجة زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم، مشيرا إلى انخفاض في عدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات.

وأعلن وزير الصحة عن تعافي 82 مصابا بمرض "كوفيد-19"، الأمر الذي يرفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات اليوم هي الأعلى في تركيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

المصدر: الأناضول

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