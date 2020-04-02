تركيا.. تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ الأربعاء
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في تركيا جراء مرض "كوفيد-19"إلى 356 حالة.
ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن الوزير أن 82% من المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تفوق أعمارهم 60 سنة.
كما أكد قوجة زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم، مشيرا إلى انخفاض في عدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات.
وأعلن وزير الصحة عن تعافي 82 مصابا بمرض "كوفيد-19"، الأمر الذي يرفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.
يشار إلى أن حصيلة الوفيات اليوم هي الأعلى في تركيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في أراضيها.
المصدر: الأناضول