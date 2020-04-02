أستراليا تبدأ تجارب ما قبل المرحلة السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا

قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، اليوم الخميس، إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

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وقال روب غرينفيل مدير الصحة في المنظمة في تصريح لوكالة "رويترز"، إن اختبار المرحلة الأولى سيستغرق نحو 3 أشهر، مضيفا أن أي لقاح ينتج بعد هذه المرحلة لن يكون متاحا للعامة قبل أواخر العام المقبل.

وأضاف غرينفيل "ما زال يحدونا الأمل في أننا سنطرح لقاحا للمستهلكين خلال 18 شهرا.. قد يتغير هذا بالطبع.. هناك الكثير من التحديات التقنية التي يتعين علينا التغلب عليها".

وأوضح أنه يتوقع أن تبدأ تجربة أحد اللقاحين على البشر في وقت لاحق من هذا الشهر أو أوائل شهر مايو المقبل.

وذكر أن العلماء يعملون بوتيرة "مذهلة" ووصلوا إلى تجارب ما قبل المرحلة السريرية خلال نحو 8 أسابيع، في عملية تستغرق عادة ما يصل إلى عامين.

وأصيب قرابة مليون شخص بالفيروس، كما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألفا، حول العالم.

المصدر: رويترز