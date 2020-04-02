بولندا تتوقع تسجيل الذروة في عدد الإصابت بفيروس كورونا الشهر الجاري

توقعت الحكومة البولندية أن تشهد البلاد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل الجاري، ولم تستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة.

وأعلنت السلطات البولندية، الثلاثاء الماضي، جملة من الإجراءات في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر إغلاق الحدائق والشواطىء والحد من عدد الزبائن في المتاجر.

المصدر: رويترز