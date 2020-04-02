رئيس الفلبين ينذر مخالفي إجراءات مكافحة كورونا بالقتل بالرصاص

حذر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب أمام أجهزة الشرطة.

وقال الرئيس دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون: "التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها. فلأوضاع تسوء في البلاد. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات ... ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص".

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وأضاف موجها كلامه للذين يرفضون الانصياع لأوامر الشرطة: "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وشدد دوتيرتي أنه من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة في البلاد.

وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، الذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.

من جهته قال قائد الشرطة الوطنية اليوم الخميس إن الشرطة تدرك أن الرئيس أراد التعبير عن جديته بشأن فرض النظام العام، وإن قوات الشرطة لن تطلق النار على أحد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.

المصدر:وكالات