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حكومة إسبانيا: إجراءات مكافحة كورونا تؤتي ثمارها لكن الذروة قادمة

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حكومة إسبانيا: إجراءات مكافحة كورونا تؤتي ثمارها لكن الذروة قادمة
Reuters Comunidad de Madrid
موظف طبي في مدريد
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أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، أن تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده دخل مرحلة الاستقرار، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة.

وقال الوزير اليوم الأربعاء: "تظهر البيانات أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل أسبوعين تؤتي ثمارها، ووفق المعطيات المتوفرة نحن اليوم في مرحلة الاستقرار".

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وأوضح إيلا أن معدلات الارتفاع في حصيلة الإصابات اليومية انخفضت تدريجيا منذ فرض حالة التعبئة العامة في إسبانيا في 14 مارس، من 20% إلى 8-10% خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأقر الوزير بأن الأسبوع الأخير كان صعبا، مضيفا: "نحن الآن في المرحلة الأولى وهدفها بلوغ الذروة، ثم سنعمل في عكس الاتجاه والقضاء على الفيروس في المرحلة الأخيرة".

وجاء ذلك في وقت تجاوزت فيه حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا الـ100 ألف، فيما بلغ عدد ضحايا الوباء 9053 شخصا، بعد تسجيل 864 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، أي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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