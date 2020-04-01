الصحة الإسبانية: عدد المصابين بكورونا تجاوز الـ100 ألف وعدد الوفيات وصل إلى 9053

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز الـ100 ألف حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 9053.

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وقالت وزارة الصحة، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 102136 يوم الأربعاء من 94417 يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن عدد الوفيات المبلغ عنها خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ رقما قياسيا جديدا.

وسجلت البلاد 864 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 9053 من 8189 يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

يتبع..