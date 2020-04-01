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لأول مرة.. شخصان تحت سن 50 بين 134 ضحية جديدة لكورونا في هولندا

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لأول مرة.. شخصان تحت سن 50 بين 134 ضحية جديدة لكورونا في هولندا
Reuters Francois Lenoir
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أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن تسجيل 134 وفاة، وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى 1173 حالة وفاة، مشيرا إلى أن اثنين من الضحايا الجدد كانا تحت سن 50، وذلك لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 1019 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 13614 شخصا.

المصدر: NLTimes

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