لأول مرة.. شخصان تحت سن 50 بين 134 ضحية جديدة لكورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن تسجيل 134 وفاة، وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى 1173 حالة وفاة، مشيرا إلى أن اثنين من الضحايا الجدد كانا تحت سن 50، وذلك لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 1019 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 13614 شخصا.

المصدر: NLTimes