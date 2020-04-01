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الأرجنتين.. توقيف 20 ألف مخالف لإجراءات مكافحة كورونا

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الأرجنتين.. توقيف 20 ألف مخالف لإجراءات مكافحة كورونا
Reuters
شرطي أرجنتيني بكمامة طبية
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أعلنت الشرطة الأرجنتينية عن توقيفها نحو 20 ألف شخص لمخالفتهم إجراءات العزل الصحي الذاتي المفروضة في البلاد بهدف ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت الشرطة، حسب بيانات نشرتها قناة TN المحلية، أنها احتجزت منذ 20 مارس الجاري 19939 مخالفا لإجراءات العزل الصحي، بالإضافة إلى مصادرة 1597 سيارة استخدمها أصحابها منذ بدء فرض نظام العزل دون ترخيص خاص، وهم يواجهون غرامة مالية ملموسة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز عن تمديد إجراءات العزل الصحي الذاتي في عموم أراضي البلاد حتى 12 أبريل القادم.

وسجلت في الأرجنتين حتى الآن 27 وفاة و1054 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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