كورونا يصيب 120 ويقتل شخصين في تايلاند

أعلن متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند، عن تسجيل 120 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة اليوم الأربعاء.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 وفاة.

وأضاف المتحدث أن حالتي الوفاة الجديدتين هما لمواطن تايلاندي عمره 79 عاما من إقليم جنوبي، كان قد حضر حفل زفاف في ماليزيا أوائل مارس الماضي، والآخر رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما عاد من إنجلترا الشهر الماضي.

واعتبر أن "زيادة معدلات الإصابات المحلية ليست مؤشرا جيدا لأن الحصيلة اليومية الجديدة تجاوزت 100 حالة".

المصدر: "رويترز"