الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ750 ألفا

أشارت بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ750 ألف شخص.

وحسب بيانات المنظمة، فإن عدد المصابين بلغ 750 ألفا و890 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 ألفا و405 حالات.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 57610 إصابات، ووفاة 3301.

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وتشير البيانات إلى أن أكبر عدد من الإصابات مسجل في أوروبا، وهو 423 ألفا و946 حالة، أو 56.4% من جميع الحالات حول العالم.

ولا تزال إفريقيا القارة الأقل انتشارا للفيروس، حيث بلغ عدد المصابين 3786 شخصا أو 0.5% من العدد الإجمالي في العالم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا منذ 11 مارس.

المصدر: نوفوستي