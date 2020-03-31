عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا في العالم يتجاوز 40 ألفا

تجاوز عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم اليوم الثلاثاء، عتبة الـ40 ألفا.

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وسجلت في العالم حتى الآن 40673 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في هذه القائمة بـ12428 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8269 حالة.

بدورها، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تجاوزت اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر بأكثر من 3424 حالة، التي تراجعت إلى المركز الرابع بـ3305 وفيات جراء.

وتعد فرنسا الدولة الخامسة بـ3024 وفاة مسجلة حتى الآن، وتحتل إيران المرتبة السادسة بـ2898 حالة.

المصدر: RT